المشري يتحدث عن سياسات «خاطئة» لـ«المركزي» منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 01:55 صباحا
من مقابلة المشري مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، 22 مايو 2021. (قناة الوسط)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، إن مصرف ليبيا المركزي اتخذ منذ العام 2014 «بعض السياسات الخاطئة»، التي أثرت «سلبا» على كل ليبيا عامة وعلى المنطقتين الشرقية والجنوبية خاصة.

ورفض المشري خلال مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على «قناة الوسط»، تحميل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مسؤولية تردي الأحوال المعيشية، رغم انتقاده تأخر المصرف في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتغيير سعر الصرف.

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ورأى أن الصديق الكبير «أخطأ» في سياسة توزيع الاعتمادات، وقال إن نواب تابعين لقائد القوات العامة المشير خليفة حفتر، «حصلوا على بعض الاعتمادات».  

وبخصوص اختيار مجلس النواب محمد الشكري في 2017، رئيسا للمصرف بدلا عن الصديق الكبير، قال المشري إن «الطرفين خالفا الاتفاق السياسي ولم يلتزما بالإعلان الدستوري، حيث لم يمثل الشكري أمام مجلس الدولة ليحصل على الثقة».

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