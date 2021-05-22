المشري لـ«قناة الوسط»: أدرس الترشح للانتخابات الرئاسية

خالد المشري خلال حواره مع الإعلامي أحمد السنوسي في برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط، 22 مايو 2021. (قناة الوسط)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا عمل مجلس الدولة على «حلحلة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها».

وأشار المشري في حوار مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا «لا تمكن بعض المرشحين من تنظيم حملات انتخابية في بعض مناطق ومدن البلاد».

وأوضح أن مجلس الدولة يؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مذكرا بطرحه مبادرة في العام 2019 نصت على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2020 «لكن عدم تجاوب بعض الأطراف» حال دون ذلك.