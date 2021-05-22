مطار مصراتة: استثناء الليبيين من الحجر الصحي قبل السفر إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 10:48 مساء
طائرة داخل مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: المطار)

أعلن المكتب الإعلامي لمطار مصراتة الدولي، اليوم السبت، استثناء الليبيين من برنامج الحجر الصحي المعمول به قبل السفر إلى تونس، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

وجاء في بيان صادر عن المكتب: «نحيطكم علما بأنه اعتبارا من يوم الغد 23/05/2021 تم استثناء الليبين من برنامج الحجر الصحي. يمكنكم السفر الآن إلى تونس بتحليل كورونا فقط كما السابق».

وتجرى خلال الفترة الماضية مشاورات بين الجانبين الليبي والتونسي تهدف إلى تسهيل عبور المسافرين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومثلت هذه القضية محور مناقشات رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته الحالية إلى ليبيا.

- الدبيبة يوضح تفاصيل الاتفاقية الجديدة في مجال النقل مع تونس

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أكد المشيشي، السبت، رغبة بلاده في «تحفيز التعاون الاقتصادي» مع ليبيا، معتبرًا أن «الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، وكذلك الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس».

بدوره، أعلن الدبيبة توقيع اتفاقية متعددة البنود مع الجانب التونسي، تهدف في مجملها إلى زيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جوانب في التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وكذلك تتضمن بنود لتفعيل بعض اللجان المشتركة في قطاع النقل البري وتنقل المركبات وكذلك النقل البحري، وفق الدبيبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل أحد رواد المحاماة في ليبيا عبدالله بانون
ليبيا
90 دقيقة قد تقصم ظهر «السيدة العجوز» وكريستيانو معا.. الأحد
رياضة عالمية
لليوم الثالث.. محاولات لإخماد حرائق ضخمة تسببت بـ«كارثة بيئية» في اليونان (صور ...
دولى
بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك
ثقافة وفن
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
بالصور: تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة
ليبيا
دراسة تطرح توصيات لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا وتحقيق التنمية
ليبيا
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرد العناكب عن المنازل بـ«النمل»