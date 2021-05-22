مطار مصراتة: استثناء الليبيين من الحجر الصحي قبل السفر إلى تونس

طائرة داخل مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: المطار)

أعلن المكتب الإعلامي لمطار مصراتة الدولي، اليوم السبت، استثناء الليبيين من برنامج الحجر الصحي المعمول به قبل السفر إلى تونس، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

وجاء في بيان صادر عن المكتب: «نحيطكم علما بأنه اعتبارا من يوم الغد 23/05/2021 تم استثناء الليبين من برنامج الحجر الصحي. يمكنكم السفر الآن إلى تونس بتحليل كورونا فقط كما السابق».

وتجرى خلال الفترة الماضية مشاورات بين الجانبين الليبي والتونسي تهدف إلى تسهيل عبور المسافرين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومثلت هذه القضية محور مناقشات رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته الحالية إلى ليبيا.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أكد المشيشي، السبت، رغبة بلاده في «تحفيز التعاون الاقتصادي» مع ليبيا، معتبرًا أن «الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، وكذلك الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس».

بدوره، أعلن الدبيبة توقيع اتفاقية متعددة البنود مع الجانب التونسي، تهدف في مجملها إلى زيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جوانب في التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وكذلك تتضمن بنود لتفعيل بعض اللجان المشتركة في قطاع النقل البري وتنقل المركبات وكذلك النقل البحري، وفق الدبيبة.