18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في يفرن بعد فحص نحو 20 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 10:23 مساء
المروج الخضراء في بلدية يفرن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية يفرن، اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بعد إجراء قسم الفرز والفلترة بمستشفى يفرن العام مسحات أنفية لأكثر من 20 شخصا.

ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وعدم التراخي في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي خصوصا لدى فئات كبار السن والأطفال المعرضين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وحتى الخميس الماضي، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 182 ألفا و899 حالة بينها عشرة آلاف و61 نشطة، و169 ألفا و733 شفاء، فيما توفي 3105 أشخاص جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

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