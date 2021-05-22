تسهيل عبور المسافرين بين ليبيا وتونس محور نقاش اجتماع أمني مشترك

جانب من اجتماع المسؤولين الأمنيين في كل من ليبيا وتونس، طرابلس، 22 مايو 2021. (وزارة الداخلية)

ناقش اجتماع أمني بين مسؤولين بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومسؤولين تونسيين في طرابلس اليوم السبت، عدد من الموضوعات الأمنية، منها تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية، وكذلك قضايا التهريب.



عقد الاجتماع بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بحضور وكيل الوزارة لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، والمدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق، وذلك على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا، حسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.



وتناول الاجتماع إمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحامات بهذه المعابر، وموضوع تسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين، وكذلك إمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحامات بهذه المعابر، وتسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين.



كما تطرق إلى مسألة تشابه الأسماء وضرورة وضع الحلول السريعة لها ، ومناقشة ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين، فضلا عن قضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين وإيجاد الخطط الأمنية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة.