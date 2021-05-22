تحديد موعد الترشح للانتخابات في 24 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 09:31 مساء
إحدى اللجان الانتخابية في بلدية غات. (الإنترنت)

حددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم الخامس من يونيو المقبل موعدا لفتح باب الترشح للانتخابات في 24 بلدية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نظام الترشح سيكون عبر القائمة للفئة العامة، ونظام الفرد لكل من المرأة وذوي الإعاقة. 

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وشملت البلديات المقرر فتح باب الترشح بها في الخامس من يونيو المقبل «البيضاء، تازربو، بئر الأشهب، توكرة، القبة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، امساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السائح، اسبيعة، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار».

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