الدبيبة يشيد بـ«الزخم الراهن» للعلاقات الليبية- التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 08:58 مساء
الدبيبة والمشيشي خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، 22 مايو 2021. (بث مباشر)

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بـ«الزخم»، الذي تشهده العلاقات الليبية- التونسية منذ بداية عمل حكومته، وخاصة على مستوى التبادل التجاري وحركة البضائع والأفراد.

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، في طرابلس، إن «تونس كانت دائمة داعمة للشعب الليبي سواء من ناحية المواقف السياسية الداعمة للاستقرار أو استمرار كونها ملازا آمنا لشعبنا الليبي في أقصى الظروف التي مرت بها البلاد من حروب ونزاعات حيث استقبلت المستشفيات التونسية مئات الجرحى والمرضى وفتح البعض منازلهم مرحبين بأخوتهم الليبيين». 

كما أثني على استئناف عمل شركة الخطوط الجوية التونسية من المطارات الليبية خصوصا في بنغازي والجنوب «كأول شركة طيران أجنبية تقوم بهذه الخطوة منذ 2014».

وحيا الدبيبة أصحاب فكرة المعرض الليبي- التونسي المشترك والقائمين على إنجاحه، حيث من المزمع أن يستضيف أكثر من 150 شركة تونسية، وأكتر من ألف رجال أعمال تونسي، وعدد كبير من الشركات الليبية والمواطنيين الليبيين، لافتا إلى أن هذا الحدث سيكون «الأول من نوعه منذ سنوات وفرصة لمساعدة البلدين لإحداث قفزة تنموية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص».   

وبدأ المشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا، السبت، استجابة لدعوة من الدبيبة، ويرافق رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته عددا من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات الذين «سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس»، وفق رئاسة الحكومة التونسية. 

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