الدبيبة: نعمل على حل قضايا عالقة مع تونس مثل الديون والإشكاليات الأمنية

الدبيبة يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي المشيشي، 22 مايو 2021. (بث مباشر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، وجود ملفات تعاون مشتركة مع تونس تحتاج إلى «خطوات جريئة وإيجابية» لتحقيق المنفعة العامة لشعبي البلدين، متحدثا عن ملفات أخرى «عالقة» تحتاج إلى «حل نهائي».

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، في طرابلس: «الكثير من ملفات التعاون المشترك تنتظر منا خطوات جريئة إيجابية لتحقيق المنفعة العامة لشعبي البلدين»، مشددا على العمل على «تفعيل الاتفاقات الموقعة والتي ستوقع ومراجعة ما يحتاج المراجعة منها».

وتحدث عن وجود بعض القضايا «العالقة» التي تعمل حكومته على حلها بشكل نهائي مثل بعض الديون المستحقة، وبعض الإشكاليات الأمنية التي تعرقل انسياب حركة المواطنين بين البلدين.

وبدأ المشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا، السبت، استجابة لدعوة من الدبيبة، ويرافق رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته عددا من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات الذين «سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس»، وفق رئاسة الحكومة التونسية.