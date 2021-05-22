الدبيبة يعلن توقيع اتفاقية في مجال النقل مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 08:32 مساء
الدبيبة والمشيشي خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، 22 مايو 2021. (بث مباشر)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، توقيع اتفاقية متعددة البنود مع الجانب التونسي، تهدف في مجملها إلى زيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين.

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، في طرابلس، إن الاتفاقية تشمل جوانب في التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وكذلك تتضمن بنود لتفعيل بعض اللجان المشتركة في قطاع النقل البري وتنقل المركبات وكذلك النقل البحري.

وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية والبشرية بين البلدين، وقال: «لن نبخل على الشعبين باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن من الوضع الاقتصادي وتزيد من مستوى التنمية».

وبدأ المشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا، السبت، استجابة لدعوة من الدبيبة، ويرافق رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته عددا من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات الذين «سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس»، وفق رئاسة الحكومة التونسية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الثالث.. محاولات لإخماد حرائق ضخمة تسببت بـ«كارثة بيئية» في اليونان (صور ...
دولى
فرانس برس: وقف إطلاق النار صامد وجهود دبلوماسية لمساعدة قطاع غزة
عربى
بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك
ثقافة وفن
تجربة بريطانية: 15 شخصا فقط ثبتت إصابتهم بكورونا من أصل 60 ألفا شاركوا في تجمعات...
دولى
انفصال أكبر جبل جليد في العالم
علوم وتكنولوجيا
فنان يتلاعب ببرج إيفل.. ماذا فعل؟
ثقافة وفن
شركة الكهرباء: مواطنون يحبطون سرقة محول كهرباء في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - السلام في فلسطين
كاريكاتير
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرد العناكب عن المنازل بـ«النمل»