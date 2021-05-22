إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 07:46 مساء
إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 22 مايو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)

تمكن زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبية، اليوم السبت، من إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، وفق الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «الزاوية» تحرك، بناء على نداء استغاثة، وتمكن من إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ليتم بعد ذلك إنزالهم في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- إنقاذ 91 مهاجرا شمال الزاوية وإعادتهم إلى طرابلس

وأكد أن جهاز مكافحة الهجرة «سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

والإثنين الماضي، أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إنقاذ 91 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط كانوا على متن زورقين مطاطين في طريقهما إلى الشواطئ الأوروبية شمال مدينة الزاوية، وإعادتهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 22 مايو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 22 مايو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
إنقاذ 261 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 22 مايو 2021. (الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الثالث.. محاولات لإخماد حرائق ضخمة تسببت بـ«كارثة بيئية» في اليونان (صور ...
دولى
فرانس برس: وقف إطلاق النار صامد وجهود دبلوماسية لمساعدة قطاع غزة
عربى
بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك
ثقافة وفن
تجربة بريطانية: 15 شخصا فقط ثبتت إصابتهم بكورونا من أصل 60 ألفا شاركوا في تجمعات...
دولى
انفصال أكبر جبل جليد في العالم
علوم وتكنولوجيا
فنان يتلاعب ببرج إيفل.. ماذا فعل؟
ثقافة وفن
شركة الكهرباء: مواطنون يحبطون سرقة محول كهرباء في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - السلام في فلسطين
كاريكاتير
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرد العناكب عن المنازل بـ«النمل»