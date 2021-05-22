اجتماع في طرابلس المركز لعقد توأمة بين النقابات الليبية والفلسطينية

جانب من الاجتماع في بلدية طرابلس المركز لمناقشة عقد توأمة نقابية بين ليبيا وفلسطين. (البلدية)

اجتمع أعضاء في المجلس البلدي طرابلس المركز مع القائم بأعمال السفارة الفلسطينية بالإنابة لدى ليبيا عماد الكرد، للتعبير عن الوقوف مع شعب فلسطين، ومناقشة توأمة بين الاتحادات والنقابات في البلدين.



وقالت بلدية طرابلس المركز، في بيان اليوم السبت، إن الاجتماع شارك فيه رئيس الجالية الفلسطينية حسان المغني ومدير المركز الثقافي الفلسطيني أشرف الشربتجي.



وضم الاجتماع كذلك رؤساء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية في ليبيا، مشددين على العمل على عقد توأمة بين الاتحادات والنقابات في فلسطين؛ فيما تم تكريم المجلس البلدي طرابلس المركز وإهدائهم درع القدس وخارطة دولة فلسطين والشال الفلسطيني.

جانب من الاجتماع في بلدية طرابلس المركز لمناقشة عقد توأمة نقابية بين ليبيا وفلسطين. (البلدية)