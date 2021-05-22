وصول جهاز أشعة مقطعية و50 أسطوانة أكسجين لبلدية الكفرة

وصول معدات طبية لبلدية الكفرة. (بلدية الكفرة)

أعلنت بلدية الكفرة، وصول جهاز الأشعة المقطعية الحديث 128 slide، أمس، إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح، فضلا عن وصول 50 أسطوانة أكسجين لمركز الكفرة للنساء والولادة.

وكشفت البلدية، في بيان، للمركز الإعلامي، أمس، عن بدء العمل فعليا على تجهيز عيادة شهداء بوشوق المجمعة، والمتوقع افتتاحها منتصف الشهر المقبل، مع توفير مصنع أكسجين لمركز النساء والولادة، والمباشرة في الإجراءات الإدارية لرفع مجمع عيادات ليبيا بالفرع البلدي الشورى إلى مستشفى قروي.

فيما لفت البيان إلى وصول مصنع أكسجين إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح، وعقود عمل ميزة أطباء لصالح المستشفى وتوفير مختبر pcr لمركز طب المناطق الحارة، والبدء في ترشيح عناصر طبية وطبية مساعدة لغرض الالتحاق بدورات تدريبية.

وأعلنت البلدية أيضا الشروع في اتصالات مباشرة مع الشركة التونسية المنفذة لمشروع مستشفى الكفرة المركزي.

وأكد البيان أن كل هذه الخطوات تمت بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الصحة علي الزناتي، إلى البلدية، ضمن خطوات دعم القطاع الصحي والرفع من جودة الخدمات الطبية.

وصول معدات طبية لبلدية الكفرة. (بلدية الكفرة)

وصول معدات طبية لبلدية الكفرة. (بلدية الكفرة)