أميركا تلوح بفرض عقوبات على معرقلي إجراء الانتخابات في ليبيا

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا غرينفيلد، (أرشيفية: الإنترنت)

لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

جاء ذلك على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا غرينفيلد التي دعت إلى تنفيذ بتود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإيقاف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولية حول ليبيا، أمس الجمعة.

وإلى نص الكلمة:

شكرا سيدي الرئيس. واسمحوا لي أن أبدأ وأشكر المبعوث الخاص يان كوبيش، على إحاطته الإعلامية اليوم. كما أود أن أشكر سفير الهند على إيجازه.

قبل أكثر من شهر بقليل، تبنى هذا المجلس بالإجماع قرار مجلس الأمن رقم 2570 وجدد ولاية نظام عقوبات ليبيا في القرار 2571. لقد أوضحنا أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021. أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي قد يخضع لعقوبات.

وفي غضون ذلك ، من الأهمية بما كان أن نحمي حقوق الإنسان ونكافح الفساد في ليبيا. من جانبهم ، حقق الشعب الليبي تقدمًا هائلاً نحو المصالحة الوطنية، الآن يريدون الانتخابات؛ لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات، وكما قال المبعوث الخاص كوبيس وآخرون ، يجب أن يحدث هذا التقدم بحلول الأول من يوليو.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار بالكامل. أصدر مجلس الأمن بيانات تدعم وقف إطلاق النار ، وأكد بالإجماع وأعاد تأكيد معاييره في أبريل. الولايات المتحدة تؤيد تماما شروط وقف إطلاق النار. تحقيقا لهذه الغاية ، يجب على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور. لا يوجد مكان للتفسير هنا. كل شيء يعني كل شيء.

علاوة على ذلك ، يجب إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لا مزيد من تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة. إن عدم الاستقرار العنيف الأخير في تشاد يسلط الضوء على مخاطر المرتزقة الأجانب. لا يمكنهم البقاء في ليبيا. كما أننا نؤيد بشكل كامل استمرار عملية إيريني. ستكون الحكومة الليبية ذات السيادة ، التي يتم تمكينها من خلال الانتخابات الوطنية ، قادرة على تحديد أفضل مجموعة من الشركاء لعلاقات التعاون الأمني ​​في المستقبل. يطالب القرار رقم 2570 استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويملكها الليبيون.

إننا نحث الأمم المتحدة على تحديد جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة بشكل كامل. ويشجعنا استمرار اللجنة العسكرية المشتركة في تطوير خططها لآلية مراقبة وقف إطلاق النار - بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - بما في ذلك نشر عدد صغير من المراقبين. كما ندعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في ليبيا. أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يواجهوا العدالة - بمن فيهم كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي.

أخيرًا، حان الوقت للقيادة الليبية لتوحيد الميزانية وبناء مؤسسات لمكافحة الفساد وإشراك المجتمع المدني الليبي والقيادات النسائية في العملية السياسية. ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة لتلبية احتياجات الشعب الليبي. وتحتاج الحكومة إلى تطبيق إجراءات الشفافية للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن إدارة عائدات النفط. في استطلاعات الرأي ، يشير الليبيون باستمرار إلى الفساد باعتباره مشكلة عميقة الجذور يجب التغلب عليها حتى تزدهر ليبيا. تحتاج حكومة الوحدة الوطنية إلى بناء مؤسسات من شأنها أن تقاوم آفة الفساد - وتزيل السيطرة بعيدًا عن الميليشيات التي أساءت استخدام مواقعها لتحقيق مكاسب شخصية.



على المجلس التزام بدعم بناء مؤسسات سيادية شفافة وتكنوقراطية وغير سياسية ، ومعاقبة المتورطين في الفساد. ومع تطور هذه المؤسسات وغيرها في ليبيا ، يجب إشراك المجتمع المدني والقيادات النسائية. سيساعد إدراجها في تعزيز السلام وضمان العدالة وتعزيز المساءلة.



وبروح تصويتنا الشهر الماضي ، يتعين على المجلس أن يواصل التحدث بصوت واحد بشأن ليبيا. دعونا نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة في الحفاظ على الزخم الإيجابي وهي تتجه نحو الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول (ديسمبر).