بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة.. ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في القرة بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 08:52 مساء
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة في القره بوللي, 21 مايو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة، وبحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة في القرة بوللي.

ووفق بيان للوزارة، اليوم، تمكنت قوة دعم مديرية أمن القرة بوللي، وقسم البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة وبحوزتهم أسلحة نارية نوع «بي .كي .تي» وكلاشينكوف وقواذف.

ولفت البيان إلى أن هذا التشكيل نفذ عمليات سرقة لقرابة 27 شخصا داخل الحجرات بالمصيف العام، وسرقة محتوياتهم الشخصية من هواتف محمولة والاعتداء عليهم.

فيما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة في القره بوللي, 21 مايو 2021. (وزارة الداخلية)
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح والسرقة في القره بوللي, 21 مايو 2021. (وزارة الداخلية)
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