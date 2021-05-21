المبعوث الأممي: جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب عليهم مغادرة ليبيا فورا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 04:55 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد ‏المبعوث الدولي إلى ليبيا يابن كوبيش، ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا فورا طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال كوبيش، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول الأوضاع في ليبيا، «جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب عليهم مغادرة ليبيا فورا طبقا لقرارات الأمم المتحدة».

وتابع كوبيش، أن المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا يشكلون «خطرا على كل المنطقة»، وفق قوله.

وتابع كوبيش، أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة وتواجدهم وأنشطتهم يمثل «تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة ككل»، مضيفا «ما الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد إلا تذكرة جديدة بالطبيعة والروابط المتشابكة بين الوضع الأمني في ليبيا وأمن واستقرار المنطقة».

وأكد أن ارتفاع معدل التحركات للمجموعات المسلحة و«الإرهابيين» وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية وللحصول على ملجأ، غالب عبر قنوات تديرها شبكات الجريمة المنظمة وأطراف محلية أخرى عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، «لا تعزز سوى مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، لذا من الأهمية بمكان ضمان عملية خروج منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والمجموعات المسلحة».

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