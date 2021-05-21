السايح لـ«قناة الوسط»: مفوضية الانتخابات تنتهي من 90% من التحضيرات للاستحقاق المقبل بحلول منتصف يونيو

عماد السايح يتحدث إلى برنامج «عكس التيار» على «قناة الوسط»، 20 مايو 2021. (قناة الوسط)

قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحلول منتصف شهر يونيو المقبل ستكون المفوضية انتهت من 90% التحضيرات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح السايح خلال مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على «قناة الوسط»، أمس الخميس، إنه بحلول هذا التوقيت سيتبقى أمام المفوضية بعض التفاصيل المتعلقة بنوع العملية الانتخابية «هل هي انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ أم انتخابات برلمانية فقط فيما تجرى الانتخابات الرئاسية بالأسلوب غير المباشر؟».

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وأشار إلى أن العملية الانتخابية لها شقان، الأول فني والثاني سياسي، وفيما يخص الجانب الأول تحدث عن اقتراب المفوضية من إنجاز كل التحضيرات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

أما عن الشق السياسي، فقال السايح: «القرار السياسي لم يحسم بعد»، وأضاف متسائلا: «هل ستجرى هذه الانتخابات أم لا؟». وأجاب أن الرد على هذا التساؤل يتوقف على «مدى قبول الأطراف السياسية لما سوف ينتج عن ملتقى الحوار السياسي من قاعدة دستورية».