الخدمات الصحية بني وليد: الدبيبة وعد باستكمال مشروع مستشفى الولادة بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 10:35 صباحا
من زيارة الدبيبة إلى بني وليد، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

قدمت إدارة الخدمات الصحية بني وليد ملفا كاملا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال زيارته للمدينة عن مستشفى النساء والولادة بالبلدية، والذي توقف مشروع إنشائه؛ نتيجة الأحداث التي مرت بالبلاد في العام 2011، على ما أعلن مدير الإدارة سامي الوداني.

وقال الوداني إن الإدارة حصلت على «وعود» من رئيس الحكومة بالبدء في استكمال المشروع، لافتا إلى تقديم عدة مذكرات ومقترحات تضمنت خطط ومشاريع صحية هامة، وفق تصريحات نقلتها الإدارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الدبيبة يقرر زيادة مرتبات العاملين بمصنع السجاد في بني وليد بنسبة 70% ويوجه باستكمال مشروعات متوقفة بالبلدية

ومن بين الاقتراحات، تخصيص أحد المراكز الصحية وتحويرها لتكون مركزا خاصا بمرضى الكلى وتجهيزه بكامل مستلزماته من عناصر طبية ومعدات لازمة لذلك، وفق الوداني، الذي أكد أن دور إدارة الخدمات الصحية لن يقف عند تقديم المقترحات والمذكرات فحسب بل «البدء الفوري في متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع».

وشدد على سعي إدارة الخدمات الصحية بني وليد لاستكمال كل المشاريع بالمنشئات والمرافق الصحية من مراكز ومباني الرعاية الصحية والمتوقفة منذ فترة طويلة.

وبدأ الدبيبة، أمس الخميس، زيارة إلى بني وليد لتفقد الأوضاع المعيشية بالمدنية. وخلال الزيارة قرر زيادة رواتب العاملين بمصنع السجاد في بني وليد بنسبة 70%، كما وجه الجهات المسؤولة باستكمال عدد من المشاريع المتوقفة في البلدية، وافتتح مدرسة للتعليم الأساسي.

من زيارة الدبيبة إلى بني وليد، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)
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