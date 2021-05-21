قلق إفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 12:33 صباحا
عناصر من الجيش التشادي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، عن بالغ قلقه إزاء الحالة الأمنية في تشاد بسبب الأنشطة المدانة لـ«المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

وحث بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي الذي اجتمع في أديس أبابا للبت في قضية تشاد بعد تولي المجلس العسكري السلطة عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، قوات الدفاع والأمن التشادية على «عدم تخفيف حدة الحرب ضد الإرهاب والتطرف العنيف في حوض بحيرة تشاد والساحل»، مع احترام الحقوق الأساسية لأسرى الحرب ، بمن فيهم الجنود الأطفال.

وفي هذا الصدد، دعا البيان «الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لمكافحة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ، ولا سيما من ليبيا ومنطقة الساحل».

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و شدد المجتمعون على ضرورة أن تواصل مفوضية الاتحاد الأفريقي رصد الجهود الانتقالية للسلطات التشادية والإبلاغ عنها وتقييمها عن كثب، وتقديم الدعم الفني اللازم في إطار آلية الدعم التي يقودها الاتحاد الأفريقي ، لوقف انتشار الأسلحة غير المشروعة في تشاد ، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة من الجماعات المسلحة.

و اجتماع الاتحاد يأتي تتمة لاجتماع آخر لمجلس الآمن والسلم الإفريقي الثلاثاء الماضي برئاسة الجزائر، حيث بحث مرافقة الاتحاد الأفريقي لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا، وتهيئة الأرضية المواتية والظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بمشاركة كل القوى الحية في المجتمع الليبي.

و أكد الاجتماع الوزاري «ضرورة التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة، والالتزام الصارم بحضر تدفق الأسلحة نحو ليبيا».

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