بالصور..تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 11:25 مساء
من حفل تخريج عدد من طلبة جامعة بني وليد، 21 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة والوزراء المرافقون له في زيارة مدينة بني وليد مساء اليوم الخميس حفل تخريج عدد من طلبة جامعة بني وليد. 

وعبر الدبيبة في كلمته للخريجين عن «تقديره وامتنانه بوجوده في مدينة بني وليد، وسعادته بالشباب الذين تخرجوا اليوم متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العملية». وأكد أن «حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهداً في سبيل دعم الشباب في كافة المجالات».، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

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وشدد على «ضرورة تكاثف الجهود لمصالحة حقيقية مبنية على أساس العدالة وجبر الضرر وإنفاذ القانون، بعد سنوات من الحروب والصراعات، مؤكداً أن الشباب هم الفاعل الحقيقي في هذه العملية». وفي نهاية الحفل قدمت شهادات التكريم للخريجين من قبل الدبيبة الوزراء، وسط حضور كبير للمسؤولين والأعيان بالمدينة وأهالي وأصدقاء الطلبة الخريجين.

ويزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بني وليد لتفقد الأوضاع المعيشية بالمدنية، وقرر في وقت سابق اليوم زيادة مرتبات العاملين بمصنع السجاد في بني وليد بنسبة 70%، كما وجه الجهات المسؤولة باستكمال عدد من المشاريع المتوقفة في البلدية، وافتتح مدرسة للتعليم الأساسي، وذلك خلال زيارته للبلدية اليوم الخميس.

من حفل تخريج عدد من طلبة جامعة بني وليد، 21 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
من حفل تخريج عدد من طلبة جامعة بني وليد، 21 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
من حفل تخريج عدد من طلبة جامعة بني وليد، 21 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
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