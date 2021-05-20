وصول شحنة من الأكسجين الطبي «السائل» إلى مركز طبرق الطبي

شحنة الأكسجين الطبي التي وصلت إلى مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

وصلت إلى مركز طبرق الطبي، شحنة من مادة الأكسجين الطبي «السائل» مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في إطار جهودها لدعم قسم العزل الصحي بالمركز.

وقالت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم الخميس، إن فريق العمل التابع لإدارة الشؤون الهندسية والفنية سيقوم بتوصيل الشحنة إلى أقسام المركز ومن بينها قسم العزل ضمن برنامج صيانات وتطوير أقسام ومعدات المركز.

وأشاد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي بدور وزارة الصحة الكبير وجهودها المتواصل خلال جائحة كورونا، وكذلك المهندسين الفنيين من إدارة الشؤون الهندسية والفنية الذين يواصلون جهودهم لتقديم الخدمة لكافة أقسام المركز.

وأكدت إدارة مركز طبرق الطبي على سعيها لتحقيق نقلة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المنطقة، من خلال الكفاءات البشرية عالية التأهيل وفق أفضل المعايير وباستخدام أحدث التقنيات.