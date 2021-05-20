مركز طبرق الطبي يشرع في تجهيز غرفة العناية القلبية بعد صيانتها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 20 مايو 2021, 07:54 مساء
تجهيز غرفة العناية القلبية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

شرعت إدارة مركز طبرق الطبي في تجهيز غرفة العناية القلبية بعد استكمال أعمال الصيانة التي أجريت لها مؤخرا وذلك وفقاً لتوجيهات مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي تمهيد لإعادة افتتاحها للمرضى.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة لغرفة العناية القلبية بالمركز الطبي شملت عدد من الأسرة والمفروشات وذلك كجزء أول من عملية التجهيز للعناية وبعد ذلك يتم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي أكد أن إدارة المركز تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بعد عمليات الصيانة التي تجري لمختلف أقسام المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي أمام المحكمة مجددا في قضية الإنفاق لحملته ...
دولى
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 20 مايو 2021)
ليبيا
فياغرا في مياه الصرف الصحي
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا
رياضة عالمية
السعودية تستثمر مليار دولار في أفريقيا لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»
اقتصاد
القضاء الأميركي يضيق الخناق على ترامب.. تحقيق جنائي يستهدف منظمته
دولى
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طبيب يكشف أفضل وضعية للجلوس في المكتب