أبوجناح يطالب شباب فزان بالمشاركة في بناء السلام والانتخابات وتفعيل دورهم الرقابي على السلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 07:15 مساء
لقاء أبوجناح مع المجلس الأعلى لشباب فزان. (الإنترنت)

طالب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، شباب فزان بالمشاركة في بناء السلام والمشاركة في الانتخابات القادمة المقررة في نهاية ديسمبر المقبل وتفعيل دورهم الرقابي على السلطة من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح، اليوم الخميس، بمنطقة تامزاوا في وادي الشاطئ مع أعضاء المجلس الأعلى لشباب فزان وهو أحد الكيانات الشبابية في المنطقة الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن اللقاء شهد حضور القوى الشبابية ونشطاء بالمنطقة الجنوبية، وجرى خلاله مناقشة تفعيل دور الشباب في خدمة فزان وكامل ربوع ليبيا.

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وجدد أبوجناح خلال اللقاء التزامه بأن تستمع حكومة الوحدة الوطنية لصوت الشباب، وأن تعمل من أجل توفير فرص العمل لهم وإفساح المجال لهم في البناء والتنمية وألا يقتصر دورهم على الحرب فقط وتوريطهم في صراعات سياسية.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه «لن يسمح بتهميش دور شباب فزان كما كان في السابق»، مشدداً على دورهم المحوري في تنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في فزان.

لقاء أبوجناح مع المجلس الأعلى لشباب فزان. (الإنترنت)
لقاء أبوجناح مع المجلس الأعلى لشباب فزان. (الإنترنت)
لقاء أبوجناح مع المجلس الأعلى لشباب فزان. (الإنترنت)
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