اللافي: فتح الطريق الساحلي ونجاح لجنة «5+5» سيساهم في زرع الثقة وتوحيد الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 06:52 مساء
لقاء اللافي مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (المجلس الرئاسي)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي على أن «فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح لجنة 5+5 في المهمة الموكلة لها سيساهم في زرع الثقة بين الطرفين وسيكون بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية مرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام».

جاء تأكيد اللافي خلال لقائه، صباح اليوم الخميس، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سليم رعد والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اجتماع اللافي مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سليم رعد، والوفد المرافق له تركز على مناقشة مسار توحيد المؤسسة العسكرية وعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمصالحة الوطنية.

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وأضاف أن وفد البعثة الأممية أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خلال الأشهر الماضية والتي «ستفضي بفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب لزرع الثقة بين الطرفين وبث روح الطمأنينة لدى المواطن الليبي باستبعاد عودة الحرب مرة أخرى».

كما أكد وفد البعثة الأممية خلال اللقاء على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي التي تهدف إلى لم شمل الليبيين، وستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية ديسمبر القادم.

بدوره شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أن المصالحة الوطنية «هي طوق النجاة لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان ونقلها من حالة الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية»، وفق المكتب الإعلامي.

لقاء اللافي مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (المجلس الرئاسي)
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