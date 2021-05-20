مفوضة أوروبية: مستعدون لإبرام اتفاق جديد مع ليبيا بشأن الهجرة دون الانتظار للانتخابات

مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن. (وكالة آكي الإيطالية)

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، اليوم الخميس، إجراء حوار مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن ملف الهجرة، وتحدثت عن وجود «ردود فعل إيجابية وفرص» في هذا الإطار.



وفي مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» أكدت المفوضة الأوروبية استعدادها لـ«الالتزام ببحث إمكانية إبرام اتفاق جديد مع ليبيا دون انتظار انتخابات ديسمبر» مشددة على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إيطاليا خلال فصل الصيف المقبل على صعيد الهجرة، على ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».



وقالت: «إنني أتواصل مع حكومات دول الاتحاد لوضع نظام إعادة توزيع طوعي وموقت للمهاجرين»، وذلك «لمساعدة إيطاليا على مواجهة الصيف، حتى تتم الموافقة على إجراء الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن».



وشددت يوهانسن على ضرورة تلقي إيطاليا «تضامنا أوروبيا»، وقالت: «لقد تعلمنا أن إعادة التوزيع الطوعي ليست كافية، وبالتالي فإن الموافقة على إصلاح سياسات الهجرة مع الترحيل الإجباري أمر ضروري».

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وأضافت: «أنا أبحث في مدى استعداد الشركاء الأوروبيين للمشاركة. أعتقد أن إيطاليا ستتلقى بعض المساعدة في إعادة التوزيع، لكن في الوقت الحالي لا يمكنني قول المزيد»، وتابعت: «لا أعرف حتى الآن ما إذا كنا سنمضي في إصدار إعلان ثان مثل إعلان مالطا أو ما إذا كنا سنستخدم آلية مختلفة. في غضون ذلك، نعمل أيضا على منع مغادرة المهاجرين».