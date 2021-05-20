وزير التعليم العالي يتفقد سير العمل في جامعة بني وليد

اجتماع وزير التعليم العالي مع مسؤولي جامعة بني وليد، 20 مايو 2021، (الإنترنت)

أجرى وزير التعليم العالي عمران القيب زيارة ميدانية لعدد من كليات جامعة بني وليد، اليوم الخميس، للوقوف على سير العمل بها.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالجامعة، فرج الشقار، لـ«بوابة الوسط»، إن القيب عقد اجتماعا موسعا بعد انتهاء الجولة، بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات والمكاتب.

وأضاف الشقار أن الحضور طرحوا على الوزير أبرز الاحتياجات التي تنقص الجامعة، والمشكلات التي تعاني منها.

ويرافق القيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي يزور بني وليد اليوم؛ للاطلاع على الأوضاع المعيشية في المدينة، وتفقد المرافق الخدمية للمدينة، وللاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء والشباب بها.