«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لـ363 شركة خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 12:20 مساء
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لـ363 شركة خلال أسبوعين.

وتغطي طلبات فتح الاعتمادات المستندية الفترة من 6 إلى 19 مايو الجاري، وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إنه ينشر طلبات فتح الاعتمادات المستندية استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد التابعة له رقم «9/2020» المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن الفقرة رقم «5» من الضوابط العامة بالمنشور المذكور، تقضي بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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