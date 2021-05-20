توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة وزوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 12:10 مساء
مواطنون في انتظار تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا في طبرق، 17 مايو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

سجلت مدينة طرابلس، اليوم الخميس، 121 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من إجمالي 299 إصابة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، ما جعلها في صدارة المدن والمناطق الأكثر تعرضا لعدوى الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان المركز رقم «409»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، تقاسمت مصراتة وزوارة المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الجديدة مع 28 حالة، تليهما زليتن (16)، ثم ترهونة (14)، وصبراتة (11)، والزاوية الغرب (10). 

- 299 إصابة جديدة و5 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى تسع إصابات في طبرق، وثمان في القرة بوللي وسبها وقصر بن غشير، وخمس في الخمس، وأربع في سرت والماية ودرج والسواني بن آدم، وثلاث في جنزور ووادي عتبة وغدامس والقبة، واثنتين في سوق الخميس امسيحل، وحالة واحدة في الزاوية المركز ونالوت وظاهر الجبل.

كما تصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مع 232 حالة من إجمالي 294 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم البلاد، تليها قصر بن غشير مع 23 حالة، ثم مصراتة (22)، وسبها (7)، والزاوية المركز (6)، وغدامس (2)، والقبة وطبرق (1).

وتوزعت حالات الوفاة الخمس الجديدة الناجمة من الإصابة بالفيروس بواقع حالتين في صرمان وحالة واحدة في كل من طبرق وقصر بن غشير، فيما لم يوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أين سجلت حالة الوفاة الخامسة.

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