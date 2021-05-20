أحوال الطقس اليوم: تراجع في درجات الحرارة بغالبية مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 11:03 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجعا في درجات الحرارة عن معدلاتها المرتفعة على غالبية مناطق الشمال الغربي اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن هذا التراجع سيشمل غدا الجمعة مناطق الشمال الشرقى، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم السبت على المناطق الغربية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في المساء خصوصا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على بنى وليد وبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر هذه الليلة على بعض المناطق الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقى، وبين 28 و32 درجة مئوية على باقى المناطق، وتصل إلى 37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط آخر المساء على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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