وزيرة الداخلية الإيطالية: وصلنا 8987 مهاجرا قادمين من ليبيا منذ بداية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 10:07 صباحا
وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، (أرشيفية: آكي)

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، إن 13358 مهاجرا غير شرعيين وصلوا إلى بلادها منذ مطلع العام الجاري، منهم 8987 قدِموا من ليبيا.

وأضافت الوزيرة أن طريق البحر الأبيض المتوسط​​، أي ليبيا والجزائر وتونس، هو وسيلة الدخول الرئيسية للمهاجرين من شمال أفريقيا، معقبة: «حظينا بذروة تجاوزت الـ3500 مهاجر في شهر مايو الجاري وحده»، حسب كلمتها في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية حول إدارة ظاهرة الهجرة، أمس الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت لامورجيزي إلى أن عدد الوافدين من تونس بلغ 4041 مهاجرا، إضافة إلى 2145 مهاجرا عن طريق البلقان، وهو رقم أقل من العام السابق، متابعة: «من ناحية أخرى، زاد عدد القادمين عن طريق البحر من اليونان وتركيا ليصل إلى ألف شخص».

ليبيا تسجل زيادة في تدفقات الهجرة
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة مساهمة إيطاليا في استقرار ليبيا، التي تسجل زيادة في تدفقات الهجرة في هذه الفترة، وهذا أمر «لا يمكن إنكاره».

أما بشأن تونس، فقد أكدت لامورغيزي الضرورة الملحة للمساعدات من جانب الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تقوية الاقتصاد التونسي.

وحول مقترحات بالاقتداء بإسبانيا في نشر جيش على الحدود لغلقها أمام المهاجرين، أجابت الوزيرة بسخرية: «أعطوني بعض النصائح حول كيفية نشر الجنود في البحر، فربما سيمكننا حل المشكلة بشكل أسرع».

واختتمت: «الحدود البحرية تختلف عن الحدود البرية، وقد فعلنا نحن أيضا الأمر ذاته (مثل إسبانيا) على الحدود البرية».

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