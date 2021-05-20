وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية تطلق منصة «شباب ليبيا» ضمن مبادرة شر ثقافة الريادة والابتكار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 01:26 صباحا
وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني خلال مناقشة المبادرة الشبابية. (الإنترنت)

ناقش وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني تفاصيل مبادرة نشر ثقافة الريادة والابتكار اليوم الأربعاء بمقر ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة المتابعة ومدير مكتب التواصل والإعلام وممثلين عن المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا.

وبحسب بيان الوزارة تناول الاجتماع تفاصيل المبادرة « لما لها من نتائج إيجابية كبيرة في صقل قدرات الشباب وخلق جيل إيجابي وفعال ومؤثر في المجتمع» وذلك من خلال إنشاء مراكز الابتكار والمواهب على مستوى البلديات، و تأسيس وحدات للابتكار والإبداع داخل المدارس لتنشئة بيئة وأساس قوي للمبادرة.

الابتكار والتمكين الشبابي
ورحب الزني  بهذه المبادرة وأثنى على الجهود الوطنية التي بذلت فيها، مشيرا إلى أنها تعد من ضمن خطة عمل الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية في مجال الابتكار والتمكين الشبابي.

وأكد على أن الوزارة تتبنى هذه المبادرة لتنفيذها على الصعيد الوطني وتحويلها إلى مبادرة وطنية لا تعتمد المركزية وإنما تعميمها على كافة ربوع الوطن وضمان وصولها إلى كل شباب ليبيا الذين أرهقوا في خضم التجاذبات والصراعات والعنف ولم يفتح أمامهم مجال إظهار ابتكاراتهم وتميزهم.

منصة إلكترونية
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى الجانب الثاني من المبادرة وهي إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تحت مسمى «منصة شباب ليبيا للريادة والابتكار» لتكون نافذة تسلط الضوء على المبتكرين الشباب الليبيين وتنقل صورة إيجابية عن تميزهم للعالم الخارجي.

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