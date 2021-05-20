وصول 117.600 جرعة من لقاح «استرازينكا» إلى طرابلس ضمن منظمة «كوفاكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 12:44 صباحا
لحظة وصول الشحنة الثانية من لقاح «استرازينكا» إلى مطار معيتيقة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة وصول الشحنة الثانية من لقاح «استرازينكا» والتي تبلغ 117.600 جرعة إلى مطار معيتيقة مساء اليوم، الأربعاء، بعد أن وصلت الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي والتي بلغت 57.600 جرعة.

وأشارت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن الشحنة التى وصلت هي ضمن  منظمة «كوفاكس» المتعاقدة مع وزارة الصحة عبر جهاز الإمداد الطبي، وسيتم تخزين الشحنة في مخازن جهاز الإمداد الطبي للشروع في توزيعها على كافة المناطق الليبية.

الجرعة الثانية
وأوضحت الوزارة أنه  عقب الإنتهاء من استهداف ما بمعدله 70% من الفئات المستهدفة الأولية من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة من عناصر طبية وطبية مساعدة بمراكز العزل والفلترة؛ سيتم البدء في إعطاء الجرعة الثانية.  

ويبدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الأحد المقبل في تطعيم الحجاج المستهدفين بالحج لهذه السنة بصورة استثنائية بلقاح استرازينكا، وفقاً لمتطلبات إدارة الحج بالمملكة العربية السعودية.

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وذكرت الوزارة أن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن عن وصول  كميات كبيرة من لقاح «جونسون أند جونسون» ، وأشارت إلى أن «وبعد وصولها يمكننا أن ننتهي من تحدي توفير اللقاح، ويصبح متوفر لجميع المواطنين في كافة ربوع البلاد».

وصول الشحنة الثانية من لقاح «استرازينكا» إلى مطار معيتيقة. (الإنترنت)
وصول الشحنة الثانية من لقاح «استرازينكا» إلى مطار معيتيقة. (الإنترنت)
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