التومي يناقش تطوير الأوضاع الإدارية مع مشايخ وأعيان مزدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 06:20 مساء
وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال لقاء مع وفد من أعيان ومشايخ مزدة من قبائل الزنتان والقنطرار، 19 مايو 2021. (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي تطوير الأوضاع الإدارية خلال لقاء مع وفد من أعيان ومشايخ مزدة من قبائل الزنتان والقنطرار.

ووفق بيان للوزارة، الأربعاء، ناقش الاجتماع «الأوضاع الاجتماعية والأمنية والإدارية وسبل تطويرها، وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالطريقة التي تحفظ السلم الاجتماعي وتعمل على توطيد العلاقات بين أهالي وسكان المنطقة».

واتفق الحاضرون على عقد اجتماع موسع يضم كل مكونات المنطقة (الزنتان، والمشاشية، والقنطرار، وأولاد بوسيف، وغيرها من القبائل التي تقطن المنطقة) للوصول إلى اتفاقات تمكن الأجسام الإدارية من ممارسة مهامها وفق القواعد والأسس القانونية.

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