الميزانية والمناصب السياسية في جلسة «النواب» الإثنين المقبل

من جلسة مجلس النواب في سرت، 8 مارس 2021. (بوابة الوسط)

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين مقر المجلس بمدينة طبرق لمناقشة بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، حسب بيان صادر عن المجلس.

وفي الثالث من مايو، تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام 2021م والمعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لملاحظات مجلس النواب.

وبعد أسبوع، اجتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 وتعديلها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم ملاحظات اللجنة وملاحظات النواب «التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في السابق، مع إتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن»، حسب بيان لمجلس النواب.