مركز سرت لعلاج الأورام يتسلم سيارة بها جهاز للكشف عن سرطان الثدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 12:13 مساء
سيارة بها جهاز للكشف عن سرطان الثدي مقدمة لمركز سرت لعلاج الأورام، 19 مايو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

تسلم مركز سرت لعلاج الأورام سيارة تحوي جهازا للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشارت البلدية إلى أن هذه السيارة تأتي في إطار الدعم المقدم لقطاع الصحة في سرت، وذلك بعد أسبوع من زيارة وزير الصحة علي الزناتي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

والإثنين الماضي، تسلم مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت أجهزة طبية مقدمة من وزارة الصحة، تمثلت في جهازين لتخطيط القلب ومثلهما لتخطيط الجنين وأجهزة أشعة وتعقيم، بالإضافة إلى قطع غيار ضرورية لأجهزة طبية أخرى؛ منها الرنين المغناطيسي.

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