السيطرة على حريق في مصنع الأمونيا الثاني بشركة سرت

سيطر رجال الإطفاء في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز على حريق بوحدة إنتاج البخار بمصنع الأمونيا الثاني، الذي شب فجر اليوم الأربعاء.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، حسب بيانها على موقعها الإلكتروني.
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