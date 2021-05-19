‏البعثة الأممية ترصد تداول «وثيقة مزورة» بشأن مقترح اللجنة القانونية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 08:46 صباحا
اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 7 أبريل 2021. (البعثة الأممية)

رصد المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا تداول «وثيقة مزورة» عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنها «مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات».

وقال المكتب أن من يقف وراء هذه الوثيقة يهدف إلى «تضليل» الرأي العام، محذرا من سعي هذه الأخبار «المزورة» إلى «عرقلة» العملية السياسية، حسب بيان على صفحة البعثة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأكد البيان أن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية التي تسيرها البعثة تنشر على موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

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