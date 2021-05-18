وزير الهجرة يتفقد معبر التوم الحدودي مع النيجر

زيارة وزير شؤون الهجرة إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر، الثلاثاء 18 مايو 2021. (الإنترنت)

أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أجديد معتوق أجديد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر، وذلك ضمن جولته بالمنطقة الجنوبية التي بدأها بعد عيد الفطر.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن زيارة أجديد إلى معبر التوم الحدودي تأتي «للوقوف على الاحتياجات والنواقص ودعم الأجهزة الأمنية الموجودة على الحدود الليبية النيجرية».

- وزير الهجرة يعقد اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في القطرون

- معتوق يبحث تطورات الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية في أول زيارة لسبها

وبدأ أجديد جولته في المنطقة الجنوبية من يوم الأحد، التي استهلها بمدينة سبها حيث اجتمع مع القيادات الأمنية والعسكرية والمسؤولين المحليين هناك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ومن سبها توجه أجديد إلى القطرون أمس الإثنين، حيث عقد اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلدية بحضور مقرر مجلس النواب صالح قلمة، وعضو المجلس الأعلى للدولة الطاهر مكني.

اجتماع وزير شؤون الهجرة مع المسؤولين بمعبر التوم الحدود مع النيجر، الثلاثاء 18 مايو 2021. (الإنترنت)

اجتماع وزير شؤون الهجرة مع المسؤولين بمعبر التوم الحدود مع النيجر، الثلاثاء 18 مايو 2021. (الإنترنت)

زيارة وزير شؤون الهجرة إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر، الثلاثاء 18 مايو 2021. (الإنترنت)

اجتماع وزير شؤون الهجرة مع المسؤولين بمعبر التوم الحدودي مع النيجر، الثلاثاء 18 مايو 2021. (الإنترنت)

اجتماع وزير شؤون الهجرة مع المسؤولين بمعبر التوم الحدود مع النيجر، الثلاثاء 18 مايو 2021. (الإنترنت)