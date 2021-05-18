ضبط 2000 قطعة سلاح ناري بحاوية ملابس في ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 08:34 مساء
المضبوطات التي عثر عليها بحاوية ملابس في ميناء مصراتة. (لقطة من فيديو بثه مركز جمرك ميناء مصراتة)

ضبط مسؤولو مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، اليوم الثلاثاء، ألفي قطعة سلاح ناري نوع «مسدس» كانت مخبأة بحاوية ملابس نسائية سعة 20 قدما، وصلت الميناء أخيرا.

وقال مسؤولو مركز جمرك ميناء مصراتة، في تسجيل مصور بثته صفحة المركز على «فيسبوك»، إنه «وبعد التدقيق في التفتيش وتحت إشراف النيابة العامة تبين وجود أسلحة نارية عند نهاية الحاوية تقدر بنحوالي ألفي قطعة سلاح ناري عيار 9m».

وأكد أحد المسؤولين في التسجيل المصور التحفظ على الحاوية والمضبوطات بإحدى حظائر الميناء وإعداد تقرير مفصل بالواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتتبع الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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