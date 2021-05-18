وزيرة العدل تؤكد للقائم بالأعمال المصري أهمية تفعيل اتفاقات التعاون القضائي بين القاهرة وطرابلس

وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن والقائم بالأعمال المصري لدى ليبيا السفير محمد ثروت سليم. (وزارة العدل)

شددت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، على أهمية تفعيل اتفاقات التعاون القضائي الموقعة بين مصر وليبيا لضمان إقامة تعاون قضائي فعال، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال المستشارة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، صباح اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في السفارة المصرية لدى ليبيا، السفير محمد ثروت سليم، بمكتبها في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك،» إن المستشارة حليمة عبدالرحمن استهلت اللقاء بالترحيب بالسفير محمد ثروت سليم، متمنية له وللبعثة الدبلوماسية المصرية التي عادت أخيرا إلى العاصمة طرابلس إقامة طيبة والتوفيق في أداء الأعمال المناطة بها».

وأكدة وزيرة العدل خلال اللقاء «استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته»، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي «يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية».

وقالت عبدالرحمن إن وزارة العدل تراقب أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها، وترصد وتوثق كافة الانتهاكات «إن وُجدت؛ ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية».

وذكرت الوزيرة في هذا الإطار أن وزارة العدل «تعمل على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر» المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أهمية «تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر»، وفق الوزارة.

من جانبه، شكر القائم بالأعمال المصري السفير محمد ثروت سليم خلال كلمته باللقاء، وزيرة العدل على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين، التي توجت أخيرا بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية، وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا.

وأكدت وزيرة العدل في ختام اللقاء تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل بموعدها، من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.

حضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والقنصل المصري العام في ليبيا.

وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن والقائم بالأعمال المصري لدى ليبيا السفير محمد ثروت سليم. (وزارة العدل)