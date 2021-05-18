«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى مصراتة

سفينة راسية في أحد الموانئ. (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تأثر الساحل الممتد من الخليج إلى درنة بالضباب أيضا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية بوجه عام، ومتغيرة على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة، وتكون صعيفة آخر الليل بسبب احتمال ظهور ضباب على الساحل من الخمس إلى مصراتة.