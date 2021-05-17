بريطانيا تؤيد جهود البعثة الأممية لمساعدة الليبيين لإجراء الانتخابات وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 10:43 مساء
لقاء كوبيش ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي. (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)

جددت المملكة المتحدة تأييدها التام لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، الرامية إلى مساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

جاء ذلك على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عبر حسابها على «تويتر»، إن «بريطانيا تؤيد تماما جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص لمساعدة الليبيين لتحقيق: إجراء الانتخابات في24 ديسمبر. خروج كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل».

- كوبيش يناقش تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق مع مسؤولين إيطاليين في روما

ويواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، جولاته الخارجية لعواصم الدول المعنية بليبيا من أجل حشد الدعم لتنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي حددت يوم 24 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

وقبل أيام، بحث كوبيش مع  وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، تنفيذ قراري الأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021)، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات في 24  ديسمبر.

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