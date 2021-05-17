شركة مليتة تعيد تشغيل بئر نفطية بحقل أبوالطفل بنسبة إنتاج «غير عادية»

المهندسون والفنيون بموقع البئر «A4NC125» في حقل أبوالطفل النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، مساء اليوم الإثنين، إعادة تشغيل بئر في حقل أبوالطفل النفطي «بنسبة إنتاج غير عادية»، وذلك بعد الانتهاء من صيانته من قبل المهندسين والإختصاصيين بإدارات الشركة.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «جهود جبارة تحقق المستحيل في إعادة البئر A4NC125 للإنتاج فى حقل أبوالطفل وبنسبة إنتاج غير عادية»، موضحة أن عملية صيانة البئر شملت «إزالة الشمع وتنظيف الطبقات المنتجة باستخدام الأنبوب الحلزونى، ومن ثم تثقيب 11 قدما جديدة باستخدام السلك الكهربائي للرفع من قدرته الإنتاجية».

وأثنت الشركة على جهود مهندسيها وإختصاصيي إدارات الحفر وصيانة الآبار وهندسة المكامن وعلوم الأرض «في إعادة البئر للتدفق الطبيعي بقدرة إنتاجية 3365 برميل زيت يوميا ونسبة ماء (صفر) وضغط رأس البئر 2320 psi».

ونوهت شركة مليتة للنفط والغاز «بأن ضغط رأس البئر قبل العملية كان (صفر) وبمعدل إنتاج 460 برميلا وبنسبة مياه تصل إلى60%»، مشيرة إلى أن صيانة البئر كانت ضمن خطط إدارة المكامن وعلوم الأرض، وبالتنسيق مع إدارة الحفر وصيانة الآبار لإعادته للإنتاج، حيث سبق هذه العملية عديد العمليات الناجحة بحقول الشركة البرية والبحرية.

وقالت الشركة: «إن طريقة التعامل واليقظة المستمرة في تنفيذ الأعمال هو نتاج ما وصلت إليه شركة مليتة من الاحترافية المهنية التي تضاهي كبرى الشركات العالمية في ظروف عمل آمنة وفق أعلى معايير السلامة».

وأشادت الشركة بإدارة هندسة المكامن وعلوم الأرض وإدارة الحفر وصيانة الآبار بفرع النفط وإدارة حقل أبوالطفل لدعمها الدائم والإدارة العامة للعمليات فرع النفط وكذلك لجنة إدارة المشغل التي تحث دائما، وتثنى على هذه الإنجازات وتشد من أزر كل المهندسين والفنيين بالمواقع والحقول.

المهندسون والفنيون بموقع البئر «A4NC125» في حقل أبوالطفل النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

المهندسون والفنيون بموقع البئر «A4NC125» في حقل أبوالطفل النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

المهندسون والفنيون بموقع البئر «A4NC125» في حقل أبوالطفل النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)