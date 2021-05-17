إنقاذ 91 مهاجرا شمال الزاوية وإعادتهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 10:00 مساء
المهاجرون على متن الزورق فزان لدى وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، مساء اليوم الإثنين، إنقاذ 91 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط كانوا على متن زورقين مطاطيين في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية شمال مدينة الزاوية وإعادتهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «فزان» التابع لحرس السواحل الليبية في منطقة المسؤولية الليبية بعد تلقيه نداء استغاثة بالخصوص.

وأكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية إعادة المهاجرين إلى «نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية» ونقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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