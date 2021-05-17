عسكري تركي متقاعد يدعو إردوغان لتوقيع اتفاق بحري مع فلسطين على غرار مذكرة التفاهم مع حكومة «الوفاق»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)