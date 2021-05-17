سلامة الغويل: توحيد المصرف المركزي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 06:06 مساء
المرشح للمجلس الرئاسي سلامة الغويل، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سلامة الغويل، إن إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبا، معتبرا أن «هذه خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي».

واعتبر الغويل أن القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك، مشيرا إلى أن إغلاق الطرق يعمل على تأزم الوضع الاقتصادي، مع صعوبة نقل البضائع، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشدد على أن مشكلة السيولة المالية ستحل بمعالجة الأزمات الأمنية، مضيفا أن قطاع النفط بات يشهد تحسنا ملحوظا، وأن عمليات الإنتاج والتصدير «تسير على ما يرام». كما أوضح أن القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه ليبيا حاليا تتمثل في «كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام».

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