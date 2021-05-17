الأرصاد: ارتفاع الحرارة شمال غرب البلاد واستقرار بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 10:11 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (17 مايو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الإثنين، على أغلب مناطق شمال غرب البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تكون مستقرة على معظم مناطق الجنوب.

رأس أجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على ساحل زوارة.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول تدريجيا من مساء اليوم على الساحل الممتد من (رأس أجدير حتى مصراتة) إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل اعتدالا يوم الغد على أغلب مناطق الساحل خاصة من رأس أجدير إلى مصراتة. 

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
• الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على ساحل طبرق.
• الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتكون بين 30 و35 درجة مئوية على الخليج - جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات -غدامس -الحمادة
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عالية.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

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