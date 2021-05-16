المنفي يبحث مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا دعم المصالحة الوطنية

لقاء المنفي مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا بمدينة طبرق، الأحد 16 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الأحد بمدينة طبرق مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا، دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن ذلك يأتي «لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة واطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية».

وأكد المنفي خلال اللقاء سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، مشيدا بجهود أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا وحرصهم على لم الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع.

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وأعلن المنفي في الخامس من أبريل الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون».

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء، لكن حتى الان لم يعلن عن تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة جهود المصالحة الشاملة.

وأهاب المجلس الرئاسي بكافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء بمنظمات المجتمع المدني «الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإنجاحها وإخراج ليبيا من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية»، مؤكدًا أنها «لن تتحقق إلا بجهد وطني جامع».