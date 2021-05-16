رئيسا الكونغو وتوغو يرحبان بخطوات السلطة الليبية لإنهاء الصراع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 10:23 مساء
صورة مدمجة تضم رئيسي الكونغو وتوغو. (الإنترنت)

ثمن رئيسا جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو ونظيره التوغولي فور إيسوزيمنا غناسينجبي، الخطوات الأولى التي اتخذتها السلطة الليبية الجديدة بهدف التسوية السياسية للوضع في البلاد.

وشدد الرئيسان في بيان مشترك على «الدور المهم للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا من خلال اللجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس دينيس ساسو نغيسو»، وذلك وفق ما نقلت وسائل إعلام كونغولية اليوم الأحد عقب زيارة الرئيس التوغولي إلى برازافيل.

و بخصوص الوضع في تشاد، أعرب رئيسا الدولتين عن تمسكهما بالوحدة والسلامة الترابية للبلاد مع تمنياتهما بانتقال «شامل وسلمي للسلطة» بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس.

وتشغل التطورات الأمنية في تشاد، دول الجوار نظرا للتهديدات المتصاعدة على استقرارها الداخلي، فقد أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق إزاء تطورات الوضع في تشاد والتهديد المحتمل لسلامة واستقرار منطقة الساحل، مرجعا «تصاعد انعدام الأمن» إلى النزاع الليبي.

وأبدى المجلس في آخر بيان له قلقه العميق إزاء تصاعد موجة العنف والعصيان والتمرد في تشاد وما يصاحب ذلك من تصاعد انعدام الأمن والتوترات السياسية في جميع أنحاء منطقة الساحل ، فضلا عن البلدان المجاورة، معتبرا أن كل ذلك نتيجة «النزاع في ليبيا وتزايد وتيرة عمليات المتمردين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة ، فضلا عن انتشار الأسلحة غير المشروعة».

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