تحالف القوى الوطنية: لن ننسى الشعب الفلسطيني رغم الانشغال بالداخل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 08:34 مساء
أحد أقرباء عائلة قتل عشرة من أفرادها في قصف اسرائيلي علي غزة، 15 مايو 2021 (فرانس برس)

أكد تحالف القوى الوطنية تضامنه مع الشعب الفلسطيني في «الأحداث المؤلمة المتسارعة التي تقع داخل أراضي فلسطين المحتلة»، حيث قتل نحو 200 فلسطينيا جراء الضربات الإسرائيلية بينهم 55 طفلا و33 امرأة، بينما أصيب 1230 آخرون بجروح متفاوتة، فيما قتل عشرة أشخاص إسرائيليين، وأصيب نحو 300 آخرين. 

وقال التحالف في بيان: « نتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حماية حقه في العيش بكرامة على أرضه، وندين هذه الاعتداءات، ونحمّل المجتمع الدولي دماء الضحايا التي تسقط ولا يحرك ساكناً أمام هذه الانتهاكات».

وأشار إلى أن التحالف «وهو يسعى في الداخل الليبي لجمع شتات شعبه وتأسيس دولة قائمة على المواطنة وحق الناس في تقرير مصيرهم، لن ينسى أبداً أن يدعم قضية الشعب الفلسطيني في حقه لاسترجاع أرضه وصون كرامته».

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