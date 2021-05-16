اجتماع في سرت لبحث مشاكل المدينة وعلى رأسها التعويضات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 08:00 مساء
جانب من الاجتماع في سرت لمناقشة مشاكل سكان المدينة. (البلدية)

عقد، صباح اليوم الأحد اجتماع في سرت؛ لبحث عدد من مشاكل المدينة، على رأسها الإسراع في صرف التعويضات 50% للعام 2016.

كما تناول الاجتماع تخصيص قطعة أرض لقطاع الصحة للاستفادة منها في إنشاء مقر إداري للقطاع بعد موافقة وزير الصحة، خلال زيارته للمدينة.

الاجتماع ضم عضو مجلس النواب زايد هدية وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث اوحيده ومسؤولين محليين آخرين، وخلاله تمت مناقشة التجهيز لزيارة وزير المرافق وإعداد المقترحات والدراسات اللازمة لعدد من المشروعات في سرت عليه.

وفي 27 أبريل الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إقرار الحكومة إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب، مثل طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة، وقال الدبيبة، إن هذا القرار جاء من أجل «محو ما يذكر الشعب بالماضي الأليم، ومنها مظاهر الدمار والتخريب».

جانب من الاجتماع في سرت لمناقشة مشاكل سكان المدينة. (البلدية)
جانب من الاجتماع في سرت لمناقشة مشاكل سكان المدينة. (البلدية)
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